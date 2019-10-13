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أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه رسائل لطمأنة المصريين اليوم.. فيديو

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:21 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس السيسى وجه اليوم رسائل ثقة وطمأنينة للمصريين خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"بلدنا قوية وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسى اليوم ولن تهتز الدولة بهاشتاج او تغريدة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقائع الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين، التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر .. إرادة وتحدى"، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وقدمت الندوة نماذج لبعض الملاحم والبطولات، التى حفلت بها معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، والجهود الحالية فى القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء والتي تأتى تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة، بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وبدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى.
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