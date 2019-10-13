أكاديمية مصر للطيران تستضيف دورة تدريبية الإيكاو

عقد مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، دورة معلمي أمن الطيران برعاية المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO بحضور عدد (9) من محاضري أمن مصر للطيران وعدد (4) من المملكة السعودية والعراق وعدد (1) من مصر.



ويأتي ذلك في إطار حرص أكاديمية مصر للطيران للتدريب على استكمال خطتها التدريبية لتقديم أحدث الدورات التدريبية والمعتمدة من المنظمات الدولية والإقليمية والتي تساعد على تحسين اداء العاملين بالشركة.



وحرص محمد عفيفي عبد الوهاب – مدير مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالقاهرة، ومحمد حسين عبد الفتاح علي تسليم الشهادات.