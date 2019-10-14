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بين الناس

مياه الصرف تغرق مركز شباب ميت شماس بالجيزة.. صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد عساس، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى وارتفاعها عن المنسوب الطبيعى بمركز شباب ميت شماس بقرية المنوات حي ميت شماس، إدارة أبو النمرس جنوب الجيزة.

وقال فى رسالته: يعانى شباب ميت شماس بقرية المنوات من وجود مياه صرف صحى بمركز الشباب الذى يعد المتنفس الوحيد لشباب القرية الذى يفرغون طاقتهم فى اللعب بداخلة وممارسة الانشطة الرياضية, وقام مدير المركز بالشكاوى للوزارة والمسؤولين ولكن دون جدوى.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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