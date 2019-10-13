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رياضة

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:49 م
وزير الرياضة بمدرجات
وزير الرياضة بمدرجات ستاد القاهرة
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ريهام بكير
شهد وزير الشباب والرياضة، المباراة الودية التي جمعت بين منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم ومنتخب جنوب إفريقيا الأوليمبي، بحضور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

انتهت المباراة بفوز المنتخب المصري، بهدف في الشوط الاول جاء عن طريق اللاعب رمضان صبحي من ضربة جزاء، وتأتي هذه المباراة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل.

وأكد وزير الرياضة دعمه ومساندته للمنتخب الأولمبي الذي تعقد عليه الجماهير المصرية آمالًا كبيرة في التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أن مصر تستحق أن يكون لها منتخب قوى في كرة القدم يعبر عن اسم وريادة مصر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف صبحي أن بطولة الأمم الافريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال الفترة 8 إلى 23 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 سوف تشهد منافسات قوية على حجز بطاقة التأهل للأولمبياد، مطالبًا المنتخب وكل أفراد الجهاز الفني والإداري ببذل مزيد من الجهد من أجل الفوز بالبطولة والتأهل للأولمبياد.
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