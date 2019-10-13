Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدن الجامعية للطلاب والطالبات ليلا.. صور

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 10:51 م
زيارة مفاجئة لرئيس
زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر للمدن الجامعية ليلا
Advertisements
محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، مدير عام أمن جامعة الأزهر، والعميد هشام حلمي، مأمور قسم ثان مدينة نصر، والمقدم أحمد وجيه، رئيس مباحث قسم ثان مدينة نصر، المدينة الجامعية للطلاب والطالبات بمدينة نصر.

وتجول رئيس الجامعة حول المحيط الخارجي للمدن الجامعية واطمأن على تأمين مداخل ومخارج مدينتي الطلاب والطالبات، مقدما الشكر لمدير أمن القاهرة، وحكمدار القاهرة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع شرق القاهرة، على توفيرهم أقصى درجات الأمن للجامعة ومدنها الجامعية، إضافة إلى تواجد عناصر الأمن والقوات اللازمة للتأمين على مدار اليوم ليلا ونهارا.

واطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بالمدن الجامعية والانضباط التام فى عملية دخول وخروج الطلاب والطالبات على مدار الساعة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته، أنه حريص على تلك الجولات والزيارات الميدانية لكافة كليات ومؤسسات جامعة الأزهر للوقوف بنفسه على مستوى الخدمة المقدمة لأبنائه وبناته من طلاب وطالبات الجامعة.

وأشار إلى أنه يحرص أيضا -في كل فرصة متاحة- على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشتهم والرد عليهم، وإزالة العقبات أمامهم حتى يتفرغوا للجد والاجتهاد وتحصيل العلم النافع، وحتى لا يكونوا عرضة للشائعات المغرضة، كما يحدث من وقت لآخر.

وشدد على أن مصلحة الطلاب والطالبات هي شغل إدارة الجامعة الشاغل في كل قراراتها، حتى نتمكن من تخريج جيل أزهري وطني متميز يشارك بإيجابية في بناء مستقبل وطننا الحبيب مصر.

وفى ختام جولته قام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا الرمزية على الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بمدينة نصر، فيما أعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم بهذه الزيارة وهذه الروح الأبوية من قبل فضيلة رئيس الجامعة.
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدن الجامعية للطلاب والطالبات ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدن الجامعية للطلاب والطالبات ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدن الجامعية للطلاب والطالبات ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدن الجامعية للطلاب والطالبات ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدن الجامعية للطلاب والطالبات ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدن الجامعية للطلاب والطالبات ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدن الجامعية للطلاب والطالبات ليلا.. صور
رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدن الجامعية للطلاب والطالبات ليلا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كلية طب بنين القاهرة.. ويوزع هدايا على الطلاب

رئيس جامعة الأزهر: نصدر قرارات يومية من أجل مصلحة الطلاب والطالبات.. صور

قيادات جامعة الأزهر تتفقد المدينة الجامعية ليلا للاطمئنان على الطالبات

رئيس جامعة الأزهر يفاجئ المدينة الجامعية للطالبات بزيارة صباحية

تسكين طلبة وطالبات المدن الجامعية بالفيوم

رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير العملية التعليمية بكليات قطاع الدراسة

ترشيحاتنا

كانت بتذاكر.. رضوى الشربيني تكشف سبب غيابها عن الشاشة أمس

أفضل لاعب بعد الخطيب .. نبيل الحلفاوي يشعل تويتر بعد الرد على متابعيه

مصر تتحدى الفقر المائي.. 5 إجراءات حاسمة من الحكومة لمواجهة أزمة المياه

زفاف ابنة مصطفى فهمي.. تعرف على فارق العمر بينها وبين زوجة أبيها

عاجل| تهريب 785 داعشيا من السجون السورية بمساعدة تركيا

حكم إزالة الشعر أثناء الحيض؟ وهل يعود إليها نجسا يوم القيامة.. الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مدرجات استاد القاهرة.. وزير الرياضة يساند المنتخب الأولمبي

منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة بتسوانا وديا .. صور

كارثة تهدد الأطفال بـ 3 أمراض خطيرة.. معجون الأسنان فيه سم قاتل