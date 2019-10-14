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بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:16 ص
دينا الشربينى عمرو
دينا الشربينى عمرو دياب
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هاجر هانئ
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنان عمرو دياب برفقة دينا الشربيني خلال حضورهما حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه المملكة السعودية خلال موسم الرياض.

أطلت دينا خلال هذا الحدث بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان أسود قصير أعلى الركبة، و تميز فستان دينا الشربينى بصيحة الكم الواحد، ونسقت معه كلاتش أسود.

وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عال، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة، وأكملت دينا الشربينى إطلالتها ببعض المجوهرات الألماسية.
بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد
بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد
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