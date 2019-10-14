يحرق الدهون بسرعة .. مشروب خارق للتناول على معدة فارغة

هل تريدين وصفة مثالية لتعزيز الحرق وتخفيف الوزن عليك تناول مشروب الماء والليمون السحرى لحرق الدهون وتنظيف الجسم من السموم إليك أبرز فوائد تناوله على الريق يقدمها موقع هيلث.



يساعد تناول كوب من ماء الليمون الحار أو الساخن في الصباح على معدة فارغة في فقدان الوزن بشكل عام ويحتوى الليمون على مركبات الفلافونويد وهي أصباغ نباتية معروفة بخصائصها المضادة للأكسدة. هذا يعني أنها تساعد في حماية الخلايا من التلف.



يحتوي الليمون أيضًا على فيتامينات مهمة مثل فيتامين C والبوتاسيوم وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من البوتاسيوم لديهم خطر أقل بنسبة 27 % في الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



ويساعد تناول الماء والليمون لغناه بفيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية بجانب البوتاسيوم فى دعم صحة القلب وتعزيز الأيض والهضم.



يساعد تناول الماء بالليمون أيضا على التخلص من سموم الكبد وتحفيز وظائف الكبد والتخلص من النفايات فى جسمك.

