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ثقافة

مصر الحضارة لقاء ثقافى بثقافة سوهاج

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:15 ص
صدى البلد
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث نظم مركز ثقافة الطفل بطهطا لقاء مع أصدقاء المكتبة لمناقشة كتاب "مصرالحضارة" تأليف بسام الشماع، وأدار النقاش إحسان عبد المغيث وناجحة احمد، تناول الكتاب أقدم ثورة في التاريخ والتعريف بالكتاب وتاريخ الثورات عند المصريين القدماء أسبابها، واحداثها، كما عقد اللقاء الأسبوعى لشعراء نادى أدب بيت ثقافة شطورة، بدأ اللقاء بكلمة عبدالحافظ بخيت وأهمية نوادى الأدب فى اكتشاف المواهب وتنميتها، إلي جانب كلمة محمد عمر أبوزيد رئيس نادى الأدب وتحدث بايجاز عن ضرورة جذب المواهب الشابة لقصور الثقافة لبناء جيل يحدث أثرا ثقافيا فى المجتمع ثم أختتم اللقاء بمناقشة بعض الأعمال الأدبية .

نفذت مكتبة الطفل والشباب ورشة رسوم للأطفال عن نصر أكتوبر لتحفيزهم على التعبير عن معركة حرب أكتوبر ونظرتهم إليها تدريب هدى عبداللاه، بينما أقام نادى أدب بيت ثقافة طما محاضرة عن "القصة القصيرة وطرق كتابة القصة القصيرة" حاضرها ياسر السيد محمود، بالاضافة الى تنظيم ندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" حاضرتها منى محمد على، تحدثت خلالها عن بطولات الجيش المصري وتحطيم خط بارليف، كما عقد نادي الطفل بالبيت ندوة عن "تنمية مهارات الأطفال وابتكارتهم" وذلك بمقر روضة شمس بطما، ألقتها سهير حموده صابر .

أقيم الاجتماع الاسبوعى لنادى أدب بيت ثقافة المراغة بحضور مجموعة من الأدباء والشعراء والنقاد والمبدعين والموهوبين، والإستماع إلى الشاعر محمود احمد ابراهيم وقصيدة "قريتى الحبيبة"، هناء محمد وقصيدة "فلسطين تصرخ"، منار الحفنى قصيدة "ليه يازمن"، الشاعر ابراهيم الجبالى قصيدة "مولاتى وسامحينى"، الشاعر سيد يوسف قصيدة "كنت أحبك"، ومجموعة اخرى من الشعراء والموهوبين، أدار اللقاء الدكتور بخيت فوزى عضو مجلس الادارة، كما عقد قصر ثقافة طهطا ندوة عن قصة كتاب "إنسان" حاضرتها إبتسام أحمد.
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