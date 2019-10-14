بعد تنكرهم في زى نساء للهروب من السجن .. عنبر ٩ يفرج عن مساجينه بجامعة المنوفية

عنبر ٩ ، عرض مسرحي قدمه الفريق المسرحي بكلية هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور علوي الخولي "عميد كلية الهندسة والدكتور عماد حامد عامر "وكيل الكلية لشئوون التعليم والطلاب وبالتعاون مع اللجنة الفنية لاتحاد الطلاب بالكلية.



تدور أحداث المسرحية حول مجموعة من المساجين الرجال الذين يحاولون الهرب من السجن، لكن الاقدار تسوقهم الى سجن النساء وهناك يجدون محاولات مماثلة من بعض السجينات اللاتي يحاولن الفرار من محبسهن، وتتصاعد الاحداث عندما تنجح السجينات في مخططهن ويفشلون هم، ويجدون انفسهم في مأزق عندما يحضر الحارس الى سجن النساء وهم فيه، فيقومون بالتنكر كأنهم سجينات، ويخبرهم الحارس- الذي يعتقد انهم نساء- ان قرار الافراج عنهن وصل، وبالفعل يستطيعون في النهاية ان يخرجوا الى الحرية بسهولة.



قدمت المسرحية نموذجا جميلا للكوميديا الهادفة ، معتمدة على أداء رائع لمجموعة من طلاب وطالبات الكلية المتميزين وقصة محبوكة مع استخدام ديكور وأزياء وإضاءة ومؤثرات صوتية مناسبة.



تحمل «عنبر 9» عدة رسائل أخلاقية تدعو الى التعاون وترك الأمور السلبية، من خلال بناء درامي مليء بالتفاصيل التي تجعل المتلقي يعيش القصة ويصل الى نتيجة واقعية بسيطة بعيدا عن التعقيد، وظهر ذلك في تنوع شخصيات السجناء والذين اختلفت طبيعة جرائمهم التي تسببت في دخولهم السجن، في رسالة تحذيرية بأهمية اتباع الطريق القويم وان يبتعدوا عن كل ما هو هادم لحياتهم ولمجتمعهم.