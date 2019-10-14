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رياضة

هاني زادة يصل القاهرة قادما من سويسرا بعد غياب سنة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
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ملك موسى
وصل صباح اليوم الاثنين هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إلى القاهرة بعد سفره إلى الخارج لمدة قاربت العام.

وكان هانى زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، يتابع شئون النادى خلال تواجده بالخارج، حيث غادر القاهرة العام الماضى إلى سويسرا لظروف خاصة .

وحرص هاني زادة عضو مجلس الزمالك على نشر ، صور  لوصوله ونجليه والمستشارر محمود خالد مدير الشئون القانونية بالنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب " من المطار للبيت ".

يذكر أن الزمالك يلتقى مع الأهلى السبت المقبل فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى على ملعب برج العرب.
هاني زادة يصل القاهرة قادما من سويسرا بعد غياب سنة
هاني زادة يصل القاهرة قادما من سويسرا بعد غياب سنة
هاني زادة يصل القاهرة قادما من سويسرا بعد غياب سنة
هاني زادة يصل القاهرة قادما من سويسرا بعد غياب سنة
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