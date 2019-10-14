قبل مواجهة اليوم .. ماذا فعل الفراعنة أمام بتسوانا في 2014



تقابل المنتخب الوطني الأول أمام منافسة بوتسوانا في عام " 2014"، باستاد القاهرة الدولي وذلك ضمن التصفيات الأفريقية لبطولة الأمم عام "2015".



واستطاع المنتخب الوطني الأول تحقيق الفوز على منافسة بتسوانا بهدفين نظيفين دون رد عن طريق ثنائي المنتخب عمرو جمال ومحمد صلاح .



ويتولي قيادة المنتخب الوطني حسام البدري بمعاونة كل من محمد بركات وطارق مصطفي واحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلاني.



يستعد المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري والجهاز المعاون له لمواجهة بوتسوانا في لقاء ودي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء باستاد برج العرب وذلك استعداد لتصفيات بطولة الأمم الافريقية .وقبل خوض المباراة بساعات قليلة نبرز آخر مواجهات المنتخب الوطني أمام منافسه منتخب بوتسوانا .