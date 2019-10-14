كنز لايقدر بثمن ..25 فائدة لـ الحمص المسلوق للجسم

قدم الدكتور احمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض الفوائد العديدة التى يحتوى عليها الحمص المسلوق للجسم وهي:
1- مدر للبول.
2- يعالج المفاصل وآلامها، وخاصة عظام الظهر.
3- منشط للأعصاب.
4- يفتت الحصو المتراكم على الكلى، كما أنه يفتت الحصو الموجود في المسالك البولية.
5- يحافظ على صحة القلب، ويقيه من التعرض إلى الجلطات القلبية.
6-يحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويقيها من التصلب.
7-يفتح سدد الطحال، والكبد.
8- يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، وسرطان القولون.
9- يحفز نمو الشعر الجديد.
10- يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم.
11- ينظم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري.
12-بني العضلات، ويساعد في أداء وظائفها.
13-يبني الأنسجة في الجسم، ويصلحها في حالة التلف.
14- يعطي الجسم القوة، والنشاط.
15- يوفر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع.
16-يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.
17- يعالج الروماتيزم.
18- يكافح السمنة.
19-مضاد للأكسدة.
20-يحسن المزاج.
21- يحافظ على صحّة الجهاز الهضمي.
22- ينظّم حركة الأمعاء.
23- يعالج الإمساك.
24- يسهل عملية الهضم. الطبيعة حكاية ورواية
25- يجعل الفرد يشعر بالشبع، وامتلاء المعدة، مما يساعد في تخفيف الوزن
-كما أنه ملين للأمعاء
1- مدر للبول.
2- يعالج المفاصل وآلامها، وخاصة عظام الظهر.
3- منشط للأعصاب.
4- يفتت الحصو المتراكم على الكلى، كما أنه يفتت الحصو الموجود في المسالك البولية.
5- يحافظ على صحة القلب، ويقيه من التعرض إلى الجلطات القلبية.
6-يحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويقيها من التصلب.
7-يفتح سدد الطحال، والكبد.
8- يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، وسرطان القولون.
9- يحفز نمو الشعر الجديد.
10- يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم.
11- ينظم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري.
12-بني العضلات، ويساعد في أداء وظائفها.
13-يبني الأنسجة في الجسم، ويصلحها في حالة التلف.
14- يعطي الجسم القوة، والنشاط.
15- يوفر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع.
16-يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.
17- يعالج الروماتيزم.
18- يكافح السمنة.
19-مضاد للأكسدة.
20-يحسن المزاج.
21- يحافظ على صحّة الجهاز الهضمي.
22- ينظّم حركة الأمعاء.
23- يعالج الإمساك.
24- يسهل عملية الهضم. الطبيعة حكاية ورواية
25- يجعل الفرد يشعر بالشبع، وامتلاء المعدة، مما يساعد في تخفيف الوزن
-كما أنه ملين للأمعاء