كنز لايقدر بثمن ..25 فائدة لـ الحمص المسلوق للجسم

قدم الدكتور احمد صبرى استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بعض الفوائد العديدة التى يحتوى عليها الحمص المسلوق للجسم وهي:



1- مدر للبول.

2- يعالج المفاصل وآلامها، وخاصة عظام الظهر.

3- منشط للأعصاب.

4- يفتت الحصو المتراكم على الكلى، كما أنه يفتت الحصو الموجود في المسالك البولية.

5- يحافظ على صحة القلب، ويقيه من التعرض إلى الجلطات القلبية.

6-يحافظ على صحة الأوعية الدموية، ويقيها من التصلب.

7-يفتح سدد الطحال، والكبد.

8- يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، وسرطان القولون.

9- يحفز نمو الشعر الجديد.

10- يخفض من نسبة الكولسترول الضار في الدم، ويرفع الكولسترول النافع في الجسم.

11- ينظم مستوى السكر في الدم، حيث يخفض من نسبة السكر لمرضى السكري.

12-بني العضلات، ويساعد في أداء وظائفها.

13-يبني الأنسجة في الجسم، ويصلحها في حالة التلف.

14- يعطي الجسم القوة، والنشاط.

15- يوفر البروتين الضروري لنمو جسم الأطفال الرضع.

16-يخفض من مستوى ضغط الدم المرتفع.

17- يعالج الروماتيزم.

18- يكافح السمنة.

19-مضاد للأكسدة.

20-يحسن المزاج.

21- يحافظ على صحّة الجهاز الهضمي.

22- ينظّم حركة الأمعاء.

23- يعالج الإمساك.

24- يسهل عملية الهضم. الطبيعة حكاية ورواية

25- يجعل الفرد يشعر بالشبع، وامتلاء المعدة، مما يساعد في تخفيف الوزن

-كما أنه ملين للأمعاء