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رياضة

أول تعليق من هانى زادة عقب عودته للقاهرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:54 م
هانى زادة
هانى زادة
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منتصر الرفاعى
علق المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على عودته للقاهرة صباح اليوم عقب غيابه عن مصر لمدة عام تقريبا.

ونشر هانى زادة صورة له عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولى عبر حسابه على فيس بوك معلقا عليها: الحمد لله من المطار إلى البيت مباشرة.

وكان زادة قد تعرض لأزمة قانونية عقب تحمله مسئولية فتح حساب بنكي باسمه بقرار من مجلس إدارة النادي للحفاظ على أموال الزمالك من استيلاء ممدوح عباس رئيس النادي السابق بأحكام قضائية، وهو ما ثبت فى النهاية أن زادة بريء من تلك التهمة المنسوبة إليه ليعود إلى بيته بدون مشاكل قانونية.
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