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برلمان

نائبة: روسيا لديها استعداد لتقديم مساعدات للقارة الأفريقية وإحداث تنمية بها

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
النائبة سامية كمال
النائبة سامية كمال ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
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معتز الخصوصى

قالت النائبة سامية كمال ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن قمة روسيا - أفريقيا تأتى فى إطار التعاون بين مصر ودول القارة الأفريقية ، مشيرة إلى إستعداد روسيا برئاسة بوتين لتقديم مساعدات للقارة الأفريقية وإحداث تنمية حقيقية فيها.

وأشارت كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القمة هامة جدا ، خاصه وأنها تتزامن مع رئاسة الرئيس السيسى للإتحاد الأفريقى ، وبالتالى فإن الرئيس يريد أن يقدم ثمار جهوده داخل الإتحاد الأفريقى بهدف تحسين مستوى دخل المواطن الأفريقى.

وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن روسيا تتعاون مع مصر كدولة صديقة فى النواحى العسكرية والإقتصادية ، متوقعا أن تعود هذه القمة بالخير على القارة الأفريقية.

وكان قد عقد السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية في روسيا، والسفير "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس "بوتين" للشرق الأوسط وأفريقيا، جلسة إحاطة في مقر وزارة الخارجية الروسية، لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدي موسكو خُصصت لتناول الترتيبات الخاصة للإعداد لقمة روسيا/أفريقيا، والمنتدي الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

وجاءت الجلسة في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين روسيا ومصر والدول الإفريقية لوضع اللمسات النهائية على جدول الأعمال، والترتيبات النهائية الخاصة بالقمة.

وأكد السفير المصري في موسكو على أهمية تلك القمة في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، مشيدًا بالتطور الكبير في العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

هذا، وأعرب السفراء الأفارقة المعتمدين لدي موسكو عن الامتنان للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية لإنجاح تلك القمة، مشيرين إلى أن عيون كل الأفارقة ستكون مصوبة تجاه سوتشي خلال فترة انعقاد القمة.

جدير بالذكر أن القمة ستكون برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين وتُعد القمة الأولي من نوعها بين الجانبين الروسي والإفريقي، والحدث الأضخم الذي تستضيفه روسيا على هذا المستوى.
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