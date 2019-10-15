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مرأة

بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 02:28 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة دوللي شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة جديدة لها أثارت الجدل .

ظهرت دوللي في المنزل بملابس الجيم شورت باللون البيج على توب ستومك، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأسدلت شعرها على كتفيها ونسقت مكياج خفيف جدا .

والتقطت الصورة بطريقة السيلفي في المرآة وانهالت التعليقات عليها بعد نشرها للصورة وكتبت دوللي في تعليق على الصورة قائلة: " Get ready and let's gym..... "

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Get ready and let's gym.....
A post shared by دوللي شاهين (@dollyshahine) on Oct 14, 2019 at 9:11am PDT
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