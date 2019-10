بـ ملابس الجيم.. دوللي شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة دوللي شاهين على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة جديدة لها أثارت الجدل .



ظهرت دوللي في المنزل بملابس الجيم شورت باللون البيج على توب ستومك، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأسدلت شعرها على كتفيها ونسقت مكياج خفيف جدا .



والتقطت الصورة بطريقة السيلفي في المرآة وانهالت التعليقات عليها بعد نشرها للصورة وكتبت دوللي في تعليق على الصورة قائلة: " Get ready and let's gym..... "



Get ready and let's gym.....

