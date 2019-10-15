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بين الناس

أهالى شارع عرابى فى شبرا الخيمة يستغيثون من إزعاج المقاهى

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أيمن أحمد عزام، أحد سكان شبرا الخيمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار المقاهى غير المرخصة التى تستغل الشارع وتسبب الزحام الشديد شارع عرابى بشبرا الخيمة أرض أم بيومى محافظة القليوبية.

وقال فى رسالته: لقد تحول الشارع إلى قهوة بمعنى الكلمة سهر للصباح وشرب علنى فى وسط الشارع والقهاوى لا تنام، مما يسبب الإزعاج والإرهاق لجميع السكان نتيجة الضوضاء الشديدة والانتظار المخالف للسيارات والمعاكسات.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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