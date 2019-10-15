أهالى شارع عرابى فى شبرا الخيمة يستغيثون من إزعاج المقاهى

شكا المواطن أيمن أحمد عزام، أحد سكان شبرا الخيمة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار المقاهى غير المرخصة التى تستغل الشارع وتسبب الزحام الشديد شارع عرابى بشبرا الخيمة أرض أم بيومى محافظة القليوبية.



وقال فى رسالته: لقد تحول الشارع إلى قهوة بمعنى الكلمة سهر للصباح وشرب علنى فى وسط الشارع والقهاوى لا تنام، مما يسبب الإزعاج والإرهاق لجميع السكان نتيجة الضوضاء الشديدة والانتظار المخالف للسيارات والمعاكسات.



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