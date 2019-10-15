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اقتصاد

الحكومة ترفع مكافآت الخبراء الأجانب بالموازنة لـ25 مليون جنيه

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 08:20 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
قلصت الحكومة من مصروفاتها علي المكافآت الممنوحة للخبراء الممحليين والمنتدبين لدي الجهاز الإداري للدولة لـ46 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري بعد أن كانت 59 مليون جنبه في العام السابق له بتخفيض حجمه 13 مليون جنيه.

وكشف تقرير حكومي عن زيادة المصروفات علي بند المكافآت الشاملة الممنوح للخبراء الأجانب ممن يتم الاستعانة بهم في الحكومة لتبلغ 25 مليون جنيه في السنة المالية الحالية بعد أن كانت 20 مليون جنيه في العام المالي الماضي و 23 مليونا في العام السابق عليه.

ومنحت الموازنة العامة مكافآت بقيمة 14 مليون جنيه لمعاوني ومساعدي الوزراء بعد أن كانت 3 ملايين جنيه فقط في العام المالي قبل الماضي بزيادة بلغت 11 مليون جنيه
وتستهدف الحكومة إنفاق 2.2 مليار جنيه علي الأجور الممنوحة للعمالة الموسمية بعد أن كانت 1.7 مليار جنيه عن العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 500 مليون جنيه.
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