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ربطنا الحزام.. أستاذ تاريخ يكشف وعي الشعب بعد نكسة 67 ودعمه للدولة وجيشها ..فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:16 م
نصر اكتوبر
نصر اكتوبر
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هاني حسين
قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن الشعب المصري لديه احترام للكبير وكان يعتبرون الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كبير العائلة بعد نكسة 67 ورفضوا تنحيه و طالبوه بالبقاء في منصبه، والشعب رفض التنحي لأنه كان مدركا للمؤامرة.

وأضاف جمال شقرة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيلم الممر يعبر عن بطولة واحدة فقط من بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف وعمليات أبطال القوات المسلحة أرهقت إسرائيل.

وتابع جمال شقرة: "كل فئات الشعب المصري خرجت لدعم المجهود الحربي من اجل الاستعداد لحرب أكتوبر والجميع قدم الغالي والنفيس لدعم الجيش وإعادة بناء الجيش المصري، والشعب ربط الحزام ولم يعاني من أي ازمة اقتصادية أو معاناة".
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