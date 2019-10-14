ربطنا الحزام.. أستاذ تاريخ يكشف وعي الشعب بعد نكسة 67 ودعمه للدولة وجيشها ..فيديو

قال جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن الشعب المصري لديه احترام للكبير وكان يعتبرون الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كبير العائلة بعد نكسة 67 ورفضوا تنحيه و طالبوه بالبقاء في منصبه، والشعب رفض التنحي لأنه كان مدركا للمؤامرة.





وأضاف جمال شقرة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فيلم الممر يعبر عن بطولة واحدة فقط من بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف وعمليات أبطال القوات المسلحة أرهقت إسرائيل.



