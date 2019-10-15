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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15/10/2019على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 04:00 ص
ابراج
ابراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 15 اكتوبر - 2019 ، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيسبوك.

برج الحمل :
مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسّس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية في المناصب
عاطفيًا: تضع إصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة إحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرّف الشريك تجاهك
صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه

برج الثور:
مهنيًا: ترتيبات تفرض عليك بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك ويقف الفلك الى جانبك فى جميع خطواتك
عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الامور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون
صحيًا: لا تتسرّع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا

برج الجوزاء:
مهنيًا: تطرأ تغييرات على عملك وفي المؤسسة التي تعمل فيها، لكنها تكون في مصلحتك فاستغل اي يتغيير يكون فى مصلحتك
عاطفيًا: المزاجية لن تنفع مع الشريك، والطباع الحادّة تؤدي إلى فتور في العلاقة بينكما، وعندها تبدأ الخلافات
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك وحاول ان تحافظ علي صحتك

برج السرطان:
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أخبارًا جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو وضع تربوي
عاطفيًا: اذا كنت اعزب يحمل اليك الحظ رومانسية وحبًّا صادقًا لم تكن تتوقعه،اما اذا كنت مرتبط فانت تبادل الشريك أجمل المشاعر
صحيًا: تسيطر اكثر على اعصابك ويكون تأثيرك قويًّا جدًّا في المحيط القريب منك

برج الاسد:
مهنيًا: إحذر النزاعات الحادّة والمواجهات التي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعورًا بالإحباط مما قد ينعكس سلبا على مردودك فى العمل
عاطفيًا: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك فحاول فتحة صفحة جديدة ودعي الماضي يرحل
صحيًا: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفر قسمًا كبيرًا منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب

برج العذراء:
مهنيًا: أحذّرك من تغييرات، ويتحدّث هذا اليوم عن مجازفات وعروض وتغيّرات مربكة قليلًا فحاول عدم المجازفة خاصتا لو كنت من المضاربين فى البورصة
عاطفيًا: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجددًا بعد فتور العواطف
صحيًا: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى

برج الميزان:
مهنيًا: يفتح أمامك الفلك هذا اليوم أبوابًا كانت موصدة وتطل على عالم جديد من التفاؤل والنجاح فى مجالك المهني وتحقق ارباح مالية مهمة
عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث وقد يتسبب لك فى حزن بسيط
صحيًا: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشكلاته وارتد ملابس الرياضة وانطلق

برج العقرب:
مهنيًا: تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات تحصل ابتدءًا من اليوم، وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات
عاطفيًا: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقًا فحاول استغلال هذه الفترة لتعزيز العلاقة اكثر بينكما
صحيًا: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة وتعطيك معلومات تساعدك للحفاظ علي صحتك

برج القوس:
مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له فاستغل هذا اليوم لتحقيق نجاحات مهنية
عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتمًا سيتفهمها ويستوعب الأمر فلا داعي للعصبية والزعل
صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات .

برج الجدي:
مهنيا: قد يطرح هذا اليوم بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية، وتضطر إلى إخفاء معلومات حتى لا تقع فى مشاكل
عاطفيًا: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه
صحيًا: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم .

برج الدلو:
مهنيًا: كن عادلًا ومنصفًا مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون في القيام به ولا تكن متسلطا مع الاخرين
عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل

برج الحوت:
مهنيًا: خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك سواء حاليا او مستقبليا
عاطفيًا: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما ويجعل علاقتكم تستمر بكل قوة
صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي
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