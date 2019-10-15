توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 15/10/2019على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 15 اكتوبر - 2019 ، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيسبوك.



برج الحمل :

مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسّس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية في المناصب

عاطفيًا: تضع إصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة إحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرّف الشريك تجاهك

صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه



برج الثور:

مهنيًا: ترتيبات تفرض عليك بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك ويقف الفلك الى جانبك فى جميع خطواتك

عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الامور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون

صحيًا: لا تتسرّع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا



برج الجوزاء:

مهنيًا: تطرأ تغييرات على عملك وفي المؤسسة التي تعمل فيها، لكنها تكون في مصلحتك فاستغل اي يتغيير يكون فى مصلحتك

عاطفيًا: المزاجية لن تنفع مع الشريك، والطباع الحادّة تؤدي إلى فتور في العلاقة بينكما، وعندها تبدأ الخلافات

صحيًا: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك وحاول ان تحافظ علي صحتك



برج السرطان:

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم أخبارًا جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو وضع تربوي

عاطفيًا: اذا كنت اعزب يحمل اليك الحظ رومانسية وحبًّا صادقًا لم تكن تتوقعه،اما اذا كنت مرتبط فانت تبادل الشريك أجمل المشاعر

صحيًا: تسيطر اكثر على اعصابك ويكون تأثيرك قويًّا جدًّا في المحيط القريب منك



برج الاسد:

مهنيًا: إحذر النزاعات الحادّة والمواجهات التي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعورًا بالإحباط مما قد ينعكس سلبا على مردودك فى العمل

عاطفيًا: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك فحاول فتحة صفحة جديدة ودعي الماضي يرحل

صحيًا: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفر قسمًا كبيرًا منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب



برج العذراء:

مهنيًا: أحذّرك من تغييرات، ويتحدّث هذا اليوم عن مجازفات وعروض وتغيّرات مربكة قليلًا فحاول عدم المجازفة خاصتا لو كنت من المضاربين فى البورصة

عاطفيًا: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجددًا بعد فتور العواطف

صحيًا: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى



برج الميزان:

مهنيًا: يفتح أمامك الفلك هذا اليوم أبوابًا كانت موصدة وتطل على عالم جديد من التفاؤل والنجاح فى مجالك المهني وتحقق ارباح مالية مهمة

عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث وقد يتسبب لك فى حزن بسيط

صحيًا: حين تعود من عملك إخلع عنك همومه ومشكلاته وارتد ملابس الرياضة وانطلق



برج العقرب:

مهنيًا: تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات تحصل ابتدءًا من اليوم، وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات

عاطفيًا: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقًا فحاول استغلال هذه الفترة لتعزيز العلاقة اكثر بينكما

صحيًا: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة وتعطيك معلومات تساعدك للحفاظ علي صحتك



برج القوس:

مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له فاستغل هذا اليوم لتحقيق نجاحات مهنية

عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتمًا سيتفهمها ويستوعب الأمر فلا داعي للعصبية والزعل

صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات .



برج الجدي:

مهنيا: قد يطرح هذا اليوم بعض المسائل الماضية ويجعلك تواجه قضية إدارية، وتضطر إلى إخفاء معلومات حتى لا تقع فى مشاكل

عاطفيًا: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه

صحيًا: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم .



برج الدلو:

مهنيًا: كن عادلًا ومنصفًا مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون في القيام به ولا تكن متسلطا مع الاخرين

عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية

صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل



برج الحوت:

مهنيًا: خيارات مهمّة ومصيرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك سواء حاليا او مستقبليا

عاطفيًا: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما ويجعل علاقتكم تستمر بكل قوة

صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي