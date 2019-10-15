قبل الشتاء.. هاني الناظر يقدم روشتة للمحافظة على صحة الجلد

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الامراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أيام قليلة ويحل فصل الشتاء وتشهد البلاد تقلبات فى درجات الحرارة.



لذا قدم الناظر، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك " مجموعة من النصائح والأمور التى يجب مراعاتها للحفاظ على البشرة وصحة الجلد فى فصل الشتاء..



- الانتظام في تناول السوائل الدافئة بالأخص القرفة والزنجبيل والكاكاو بالاضافة إلى الشاي والقهوة لان كل هذه المشروبات تساعد علي تدفئة الجسم وتنشيط الدورة الدموية ، كما أنه مهم للحفاظ علي نضارة البشرة ومنع جفافها ومنع سقوط الشعر وتقصف الأظافر .



-يجب مراعاة غسل الشعر في حدود مرتين أسبوعيا او ثلاثة ، وذلك لأن كثرة الغسيل اليومي للشعر قد تؤدي الي تساقطه.



- لابد من الاستحمام دائمًا وغسل الايدين والوجه بالماء الدافئ وليس البارد بعكس الصيف لان الماء الدافئ يساعد علي توسيع الشعيرات الدموية الطرفية في الايدين والقدمين وفروة الرأس وبالتالي يمنع جفاف الجلد.



- مراعاة الاستحمام بالماء الدافئ فى المساء قبل النوم لتنشيط الدورة الدموية واستعمال انواع الصابون المرطبة، و الأشخاص الذين يعانون من الحساسية يفضل أن أستعمال صابون الجلسرين.



-استعمال كريمات مرطبة للجلد صباحا ومساء خاصة السيدات والانسات .



-ارتداء الملابس الثقيلة في الايام الباردة للحفاظ علي حرارة الجسم المرتفعة وبالتالي ضمان نضارة البشرة والجلد بصفه عامة ومنع جفافه.



-الحرص علي ارتداء شرابات قطن في المنزل ودهان كعب الرجل بالكريمات المرطبة منعا لجفافه وتشققة.



-ينصح بعدم الاستحمام باي نوع من انواع الصابون المطهر نهائيا مثل الكبريت او الديتول او الفينيك اوغيرها لانها تعطي مناعة للميكروبات ضد المضادات الحيوية كما أنها تقتل انواع من الكائنات الدقيقة الموجودة علي سطح الجلد المفيدة والهامة لحيويته بالاضافة انها ممكن تسبب حساسية لبعض الناس.