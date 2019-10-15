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رياضة

شريف عبد الفضيل يوجه رسالة لمسؤولي الأهلي بشأن صالح جمعة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:48 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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حسن العمدة
أكد شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي الأسبق، أن صالح جمعه لاعب الاحمر يحتاج تعامل على الجانب النفسي بشكل أكبر.

وقال عبد الفضيل في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: صالح جمعة يحتاج التعامل على الجانب النفسي اكثر من أي شىء.

وسؤاله عن إمكانية انضمامه لنادي الزمالك، قال : صعب للغاية.

وانتقل بالحديث عن قطاع الناشئين: لا يوجد اي قرار رسمي يفيد بتوحيد خطة في القطاعات ككل، من الممكن ان يتم مناقشة ذلك.
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