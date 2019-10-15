تعرف علي السيارات الأكثر عرضة للسرقة والأكثر أمانا

كشفت دراسة أوروبية أجريت علي السيارات التي تستخدم بدون مفتاح و هي الخاصية المعروفة في مصر بأسم (البصمة) عن السيارات الأكثر عرضة للسرقة عالميا .



كما ورد بتقرير مجموعة المستهلك “ويتش” أن السيارات الأكثر عرضة للسرقة هم« نيسان قاشقاي و فورد فييستا و فولكس فاجن جولف و فورد فوكاس» حيث أن اللصوص يستخدمون شفرات خاصة تم الهاكر والحصول عليها مسبقا لدخول السيارة و تشغيلها .



و تمت التجربة على سيارات و موديلات أخرى مثل « رانج روفر و جاجوار ومازيراتي» لكن اتضح ان لديهم مستوي عالي من التشفير لا يمكن اختراقه.