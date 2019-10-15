Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف علي السيارات الأكثر عرضة للسرقة والأكثر أمانا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:01 م
السيارات الاكثر
السيارات الاكثر عرضة للسرقة
Advertisements
اشرف عطية
كشفت دراسة أوروبية أجريت علي السيارات التي تستخدم بدون مفتاح و هي الخاصية المعروفة في مصر بأسم (البصمة) عن السيارات الأكثر عرضة للسرقة عالميا .

كما ورد بتقرير مجموعة المستهلك “ويتش” أن السيارات الأكثر عرضة للسرقة هم« نيسان قاشقاي و فورد فييستا و فولكس فاجن جولف و فورد فوكاس» حيث أن اللصوص يستخدمون شفرات خاصة تم الهاكر والحصول عليها مسبقا لدخول السيارة و تشغيلها .

و تمت التجربة على سيارات و موديلات أخرى مثل « رانج روفر و جاجوار ومازيراتي» لكن اتضح ان لديهم مستوي عالي من التشفير لا يمكن اختراقه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا فعلت نيسان لزيادة حصتها السوقية في مصر

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لأزمة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. وتعليق مرتضى منصور

سألت عن طريقة للانتحار على فيسبوك.. مأساة فتاة كفر الزيات

حكم كبير يدير مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي بدوري أبطال إفريقيا

مهزلة.. المدرسون والطلبة يرقصون ويشربون الخمر في المدرسة .. فيديو

20 تابوتا خشبيا آدميا ملونا.. تفاصيل خبيئة العساسيف في الأقصر.. صور

مفاجأة .. وليد أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي ويفاضل بين فرنسا وبلجيكا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

شاهد.. امرأة سيئة الحظ تنام لمدة 8 أشهر متواصلة.. والسبب حالة نادرة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور