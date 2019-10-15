معسكر تدريبي مشترك لـ منتخبي مصر والإمارات للسلاح في المركز الأوليمبي

يخوض منتخبي مصر والإمارات لسلاح الشيش معسكر تدريبي مشترك في المركز الأوليمبي بالمعادي، لمدة أسبوع ، استعدادا لمشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة الخليج بالكويت خلال الفترة المقبلة.



ويأتي المعسكر التدريبي المشترك بين المنتخبين ضمن البروتوكول التعاون بين الاتحادي المصري والاماراتي سواء في المعسكرات للاعبين أو التحكيم او دورات للمدربين .



وطلب المنتخب الاماراتي بخوض معسكر مع منتخب مصر قبل المشاركة في بطولة الخليج للسلاح .