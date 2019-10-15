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رياضة

رياض محرز وبونجاح يقودان الجزائر للفوز على كولومبيا 3- صفر.. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:40 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فاز المنتخب الجزائري على المنتخب الكولومبي 3 - صفر اليوم ، في مباراة ودية دولية التي جمعتهما، ضمن تحضيرات الفريقين للمنافسات الدولية المقبلة.

تقدم بغداد بونجاح للمنتخب الجزائري بالهدف الأول في الدقيقة 14، قبل أن يضيف قائد الفريق رياض محرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و 64.

وكان المنتخب الجزائري تعادل وديًا في بداية الأسبوع الجاري مع منتخب الكونغو 1-1 ، فيما تعادل المنتخب الكولومبي سلبيًا مع مضيفه التشيلي.
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