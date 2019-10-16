Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد قرار اعتزالها السوشيال ميديا .. شيرين عبد الوهاب: أتدرون من المفلس؟

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:41 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
Advertisements
آيه عاطف
نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ عدة ساعات فيديو عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" تؤكد فيه أنها ستقوم بغلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا بسبب تدخل الأشخاص في حياتها الشخصية.

وقامت شيرين، بعد ذلك بنشر الحديث التالي: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:" إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".

يذكر أن آخر ألبومات شيرين عبدالوهاب الفنية، هو ألبوم :" نسّاي"، والذي حقق نجاح كبير جدًا فور طرحه في الأسواق، وتضمن العديد من الأغاني منها "حبه جنة"، و"تاج راسك".
 
Advertisements

ترشيحاتنا

أول تعليق من أردوغان على دخول الجيش السوري مدينة منبج

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين من رجال الإطفاء

رسالة نارية من مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة.. تعرف عليها

هل يجوز المسح على الشراب الخفيف عند الوضوء .. تعرف على رأي العلماء

انقسام حاد .. رأى جماهير الكرة المصرية فى تأجيل قمة الأهلي والزمالك .. شاهد

لدواع أمنية .. رسميا تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر لامع.. كيت ميدلتون بإطلالة كلاسيكية في حفل عشاء

شاهد لحظة وصول عمران خان إلى المدينة المنورة

رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي ويصلي فيه.. صور