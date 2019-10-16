بعد قرار اعتزالها السوشيال ميديا .. شيرين عبد الوهاب: أتدرون من المفلس؟

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ عدة ساعات فيديو عبر حسابها الرسمي على "الانستجرام" تؤكد فيه أنها ستقوم بغلق جميع حساباتها على السوشيال ميديا بسبب تدخل الأشخاص في حياتها الشخصية.





وقامت شيرين، بعد ذلك بنشر الحديث التالي: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:" إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".



