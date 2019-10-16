المراهقة المتأخرة.. المتهم باغتصاب طفلة بقليوب: عملت كده وغلطان

"الشيطان ضحك وسيطر عليا وأنا فعلا ندمان على جريمتى"، بهذه الكلمات بدأ المتهم بالتعدى على طفلة بقليوب وهتك عرضها.



وقال المتهم إن الشيطان زين له الرذيلة رغم أن عمره يتعدى 50 عاما، ولم يتمالك نفسه أمام شهواته ورغباته وتحول لذئب بشري عندما شاهد الطفلة أثناء تواجده فى محل البقالة الخاص به، حيث اصطحبها بحجة حمل بعض الأشياء ودخل بها للمخزن وتعدى عليها.



وكشفت التحقيقات أن أحداث الواقعة بدأت أثناء عودة الطفلة "ف. م"، 12 عاما، من مدرستها بصحبة زميلاتها، وذهبت لاستذكار دروسها، فطلبت منها والدتها شراء بعض المستلزمات من محل البقالة القريب منهم والذي يمتلكه "ت. ض"، 50 عاما، ولم تدر أنها أرسلتها لشيطان تجرد من كل معاني الشرف والإنسانية.



كما تبين أن أحد شباب المنطقة شاهد دخول الطفلة والرجل المريب وتأخرهما، وقرر الدخول للمخزن ليتم ضبط صاحب المحل وهو يعتدي على الطفلة متلبسا، وتمت الاستعانة بأهالي المنطقة الذين أمسكوا بالمتهم وأصروا على إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ حق الطفلة.



وعلى الفور تم تحرير بلاغ بالواقعة بخط نجدة الطفل حمل رقم 2799، وتحرير محضر آخر بقسم الشرطة حملة رقم 3832 قسم قليوب والتي أحالته إلى النيابة العامة، كما تقرر تحويل الطفلة بمساعدة مجلس أمناء الإدارة التعليمية بقليوب إلى أخصائي نفسي لمعالجتها من آثار التعدي عليها وإعادة تأهيلها من جديد.



من جانبه، تقدم "م. ع"، والد الطفلة المجني عليها، بالشكر إلى أهالي المنطقة الذين سعوا مع والدتها خلال فترة وجوده خارج المنزل باتباع الإجراءات القانونية، مؤكدا أنه لن يتنازل عن حق ابنته، ومتمنيا أن يكون العقاب رادعا لكل من تسول له نفسه قتل براءة الأطفال.



فيما تطوع أحد المحامين للدفاع عن الطفلة في القضية؛ إيمانا منه بخطورة تلك الجرائم ويجب مواجهتها، مشيرا إلى أن المتهم يواجه تهم التحرش وهتك العرض واحتجاز طفلة وتهديدها بسلاح أبيض وهي جرائم يعاقب عليها القانون عقوبات رادعة.



وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز قليوب من "م. ع"، يفيد بقيام "ت. ي"، ٥٠ عاما، صاحب محل بقالة، بهتك عرض ابنته الطفلة "ف. م"، ١٢ عاما، بعد تهديدها بسلاح أبيض.



وبسؤال رجال المباحث للمتهم بعد ضبطه، أقر بارتكاب الواقعة وقال: "أنا عملت كده فعلا وغلطان"، وتحرر عن ذلك المحضر ٣٨٢٣ قسم قليوب، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

