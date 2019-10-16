الشهادة بـ 4 آلاف جنيه.. جهود لضبط مروجة الشهادات المزورة في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط سيدة تدعى "أم ملك"، لإتهامها بترويج وبيع المؤهلات الدراسية المزورة للراغبين في استخراج تراخيص بوحدات المرور بالقليوبية مقابل 4 آلاف جنيه للشهادة الواحدة.



حيث تمكنت أجهزة مباحث مرور القليوبية بقيادة العقيدعبدالعظيم محمد من ضبط شخصين بدون عمل خلال استخراجهما رخص قيادة وبحوزتهما شهادات لمؤهل دراسي إتمام مرحلة التعليم الثانوي الصناعي، وبفحص ملفاتهما والمستندات الترخيصية جرى الاشتباه في شهادتي المؤهل الدراسي والمنسوب صدورهما لإدارة بنها التعليمية وتبين أنهما مزورتين.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحجز المتهمين لحين ورودها واستعجال جهود المباحث لضبط المتهمة بعملية ترويج الشهادات المزورة.



وبمواجهة المتهمين قررا أنهما قاما بشراء الشهادتين من إحدى السيدات وتدعى "كاميليا م ش" وشهرتها أم ملك نظير مبلغ مالي 4000 جنيه للشهادة الواحدة.



ووجه مدير الأمن اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والبحث والتحري عن المشكو في حقها وضبطها وبيان ملابسات وتفاصيل الواقعة وكيفية تزوير وترويج المستندات المزورة بوحدات المرور بين المواطنين.

