تقرير أمريكي: ترامب خان 100 ألف كردي مدربين ومسلحين

اعتبر معهد "سياسات الشرق الأوسط" الأمريكي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين هو المستفيد من قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.



وقال المعهد عن اعتقاده بأن ترامب خان نحو 100 ألف مقاتل كردي تم تدريبهم وتسليحهم من قبل الجيش الأمريكي.



ووصف المعهد قرار ترامب بالتخلي عن سيطرة القوات الأمريكية عن نحو ثلث الأراضي السورية بأنه كارثي وسيؤدي إلى دفع تلك المنطقة إلى نزاع دموي عقائدي عرقي وطائفي سياسي.



وقال معهد "سياسات الشرق الأوسط" أن هذا القرار يفيد الرئيس بوتين.



ولفت المعهد إلى أن سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا سيؤدي بالتأكيد إلى تقويض مصداقيته في المنطقة خاصة بعد سلسلة من الأعمال الاستفزازية الإيرانية وتصريحات ترامب بضرورة الابتعاد عن النزاعات في المنطقة.