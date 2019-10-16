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أخبار العالم

إسرائيل والأردن يجريان مشاورات حول استرجاع أراضي الباقورة والغمر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:41 م
إسرائيل والأردن يجريان
إسرائيل والأردن يجريان مشاورات حول استرجاع الباقورة والغمر
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سمر صالح
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء، أن إسرائيل والأردن يجريان مشاورات تتعلق باسترجاع المملكة أراضي الباقورة والغمر التي بقيت بتصرف إسرائيل لـ 25 عاما بموجب اتفاق السلام الموقع بين البلدين في 1994.

وكان الملك عبد الله الثاني ، أعلن في أكتوبر العام الماضي أن بلاده أبلغت إسرائيل قرارها استعادة أراضي الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال)، والغمر في منطقة وادي عربة في محافظة العقبة (جنوب).

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في بيان، إن "الجانب الإسرائيلي طلب التشاور وفقا لما نصت عليه المعاهدة ودخلنا مشاورات حول الانهاء ولم تكن حول التجديد".

وأكد أن قرار المملكة "إنهاء العمل بملحقين خاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي"، مشيرا إلى أنه "بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 10 نوفمبر 2019 (حسب ما نصت اتفاقية السلام) لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد".

وأوضح القضاة، أن المشاورات هي "للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة" المتعلقة بإستلام الاردن المنطقتين.

وكان الأردن وافق خلال مفاوضات السلام على إبقاء هذه الأراضي الحدودية بتصرف الدولة العبرية، لأن الإسرائيليين أقاموا فيها بنى تحتية ومنشآت زراعية، مع اعتراف إسرائيل بسيادة الأردن عليها.

ونص الملحقان الخاصان بهذه الأراضي الحدودية على أن يتجدد وضعها بتصرف إسرائيل تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية قبل عام من انتهاء المدة، برغبتها باستعادتها.

واحتل الجيش الاسرائيلي بعد حرب 1967 أراضي أردنيّة بينها الغمر أما الباقورة أو نهاريم كما يسمّيها الإسرائيليون، فقد احتلتها اسرائيل في عملية توغل داخل الأراضي الأردنية عام 1950.

وجاء إعلان ملك الأردن قرار استعادة الغمر والباقورة قبل أيام معدودة من مهلة محددة في الملحقين ورد رئيس الوزراء الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو على الفور بأنه يريد التفاوض مع الأردن حول المسألة لإبقاء الوضع على حاله.

ووقع الأردن وإسرائيل في 26 أكتوبر 1994 اتفاق سلام أنها حالة من الحرببين البلدين إستمرت عقودا.
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