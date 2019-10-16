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رياضة

كوكتيل مشاكل يحاصر استعدادات حسام البدري مع منتخب مصر.. تعرف عليها

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 04:59 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - نور عادل
ناقش الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدري في اجتماعه اليوم بمقر اتحاد الكرة كافة المشاكل والأزمات التي تواجه استعداداته لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وحصر حسام البدري مع أفراد جهازه المعاون الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر المعوقات الخاصة بإقامة معسكره التدريبي المقبل لمحاولة تلاشيها لإمكانية الاستفادة من فترة توقف الدوري يوم 28 أكتوبر الجاري بسبب ارتباطات المنتخب الأوليمبي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية وتقديم معسكر الفريق وبدء استعداداته للمرحلة المهمة خلال شهر نوفمبر.

وتكمن المعوقات فى عدم وجود اللاعبين المحترفين في معسكر المنتخب قبل 11 نوفمبر وهي بداية فترة الأجندة الدولية وبالتالي يتأكد غيابهم عن الانضمام لتجمع الفريق قبل هذا الموعد وحضورهم على المعسكر الختامي قبل مواجهة كينيا بـ 3 أيام فقط بالإضافة إلي ارتباط فريق بيراميدز بمشاركته الافريقية وخوضه لمباراة العودة أمام بطل تنزانيا يوم 3 نوفمبر ومعه المصري البورسعيدي الذي يشارك في نفس البطولة وكذلك ارتباط الإسماعيلي بمباراته المؤجلة بالدوري مع طنطا يوم 10 نوفمبر.

وتكمن المشكلة الأساسية فى تحديد الفترة من أول نوفمبر وحتى 9 لخوض منافسات الأدوار الأولى لأندية الدوري الممتاز بمسابقة كأس مصر.

ويسعى البدري مع مدير المنتخب محمد بركات إلى حل كل هذه الأمور لرغبته في بدء معسكره التدريبي وخوضه مباراة تجريبية باللاعبين المحليين خلال هذه المدة لمحاولة تجهيز لاعبيه بالشكل المطلوب لاسيما أن الجهاز الفني لايزال في حاجة للوقت لهضم اللاعبين طريقة لعبهم وتصحيح المسار في سبيل إعادة المنتخب بالشكل الذي يتمناه الجهاز الفني والجماهير. 

وحدّد الجهاز الفني خلال اجتماعه خطط متابعته للاعبين في منافسات الدوري تمهيدًا للإعلان عن قائمته المحلية وحصر الكابتن حسام البدري مع أفراد الجهاز المعاون عدد اللاعبين المحترفين في منتخب كينيا للبدء في دراسته ومشاهدة شرائط فيديو لمباراته للوقوف على آخر مستجدات استعداداته.
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