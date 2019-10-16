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حوادث

تأجيل طعن 66 متهماً في قضية أحداث المغارة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:08 م
محاكمة
محاكمة
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محمد عبدالله
قررت محكمة النقض تأجيل نظر جلسة الموضوع في طعن 66 متهما المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة" لجلسة 18 ديسمبر

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضورًيا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدّد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.
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