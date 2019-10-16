تأجيل طعن 66 متهماً في قضية أحداث المغارة

قررت محكمة النقض تأجيل نظر جلسة الموضوع في طعن 66 متهما المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المغارة" لجلسة 18 ديسمبر





كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيًا وحضورًيا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدّد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا.



