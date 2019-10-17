نقل خدمات عيادة الصفا الصحية إلى حي 25 يناير بـ الخارجة

قالت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، إنه بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، إنه جرى الإتفاق على نقل عيادة الصفا للخدمات الصحية الكائنة بميدان بنك مصر بالخارجة إلى حي 25 يناير وذلك لخدمة أهالي الحي الذي يعاني من نقص الخدمات الصحية القريبة.





جاء ذلك خلال متابعتها لسير العمل بالعيادة والخدمات التي تقدمها للمواطنين بهدف الوقوف على الحالة الصحية وحل المشكلات وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية الناقصة.





كما تفقدت خلال جولتها، مستشفى الصدر بالخارجة حيث أشادت بأداء العاملين بالمستشفى وجاهزية العيادات واقسام الأشعة والطوارئ.. واطمئنت من المواطنين علي جودة الخدمات الطبية واستمعت إلي مطالبهم، كما اطمئنت علي الحالات المرضية التي تتلقي العلاج بالمستشفى.