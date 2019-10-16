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فن

بسبب برامجه .. شاهد رد فعل ياسر جلال تجاه مقالب شقيقه رامز

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:34 م
ياسر جلال ورامز جلال
ياسر جلال ورامز جلال
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أحمد إبراهيم
رد الفنان ياسر جلال على الانتقادات التى وجهت إلى شقيقه رامز بسبب برنامج المقالب الذى يقدمه كل عام فى رمضان.

وقال ياسر جلال خلال لقائه فى برنامج "عرب وود": إن رامز جلال متفرد فى هذه النوعية من البرامج وناجح فيها وهناك كثير من الجمهور ينتظرها كل عام.

وأضاف ياسر جلال قائلا: أما الانتقادات التي توجه له والهجوم الذي يتعرض له أمر طبيعى لأن ليس هناك عمل يمكن أن يتفق عليه الجميع ولكن أرى أن مع رامز جلال حتى الذي يختلف معه وينتقده يشاهد برنامجه وأتصور أن هذا نجاح أيضا.

يذكر أن ياسر جلال يقوم حاليا بالتحضير إلى مسلسل جديد بعنوان "الفتوة" والذى يخوض به السابق الرمضانى المقبل.

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