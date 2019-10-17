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توك شو

عضو مبادرة ضعاف السمع: الفحص السمعي أصبح ملزما على الأهالي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:05 ص
الفحص السمعي للأطفال
الفحص السمعي للأطفال
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توك شو
قالت الدكتورة إيمان عبد البديع، عضو المبادرة الرئاسية لضعاف السمع، استشاري أمراض السمع والكلام، إن سبب المبادرة هي أن البعض لا يعرف مبكرًا إذا ما كان الطفل حديث الولادة يسمع جيدًا أم لا، لافتة إلى أن اكتشاف ضعف السمع يتم متأخرًا عن السن اللازمة للتدخل لعلاجه.

وأضافت الدكتورة إيمان عبد البديع، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أنه عند التدخل المبكر تصبح النتائج أفضل ولكن الأهالي لا يلاحظون أطفالهم، لافتة إلى أن النتائج المترتبة على هذا العلاج الذي تصرفه الدولة ليست المطلوبة.

وأشارت الدكتورة إيمان عبد البديع، إلى أنه يمكن الكشف من سن الـ 3 أيام وعمل مسح سمعي في نفس الوقت الذي يتم فيه عمل اختبار الغدة في الوحدات الصحية.

وأوضحت إيمان عبد البديع، أن الفحوصات أصبحت إلزامية على الأهالي للطفل، لافتة إلى وجود خانة في شهادة الميلاد الجديدة لعرض نتيجة الفحص السمعي.

وأكد إيمان عبد البديع، أن الدولة توفر العلاج مجانًا حتي زرع القوقعة التي تكلف أكثر 200 ألف جنية للحالة لكن، المشكلة لم تكمن في العلاج.

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