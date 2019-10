شاهد.. سيلينا جوميز في مرحلة الطفولة

نشرت النجمة العالمية "سيلينا جوميز"، منذ قليل، صورة من مرحلة الطفولة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ونالت الصورة إعجاب الملايين من متابعيها عبر حسابها الذي يتجاوز عددهم أكثر من 145 مليون متابع.





عادت سيلينا جوميز، لاستئناف نشاطاتها الغنائية بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لفترة طويلة؛ بسبب مرورها بأزمة نفسية، وأيضًا انشغالها بالأعمال السينمائية.





وكانت آخر أغنياتها التي طرحتها سيلينا جوميز back to you التي غنتها لمسلسل 13 reasons why.





أما عن أعمالها السينمائية، فشاركت في بطولة الفيلم الكرتوني Hotel Transylvania 3: Summer Vacation وأيضًا في فيلم the dead dont die.