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مرأة

بإطلالة جذابة.. ريا أبي راشد تعيد ارتداء نفس الفستان من جديد

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
ريا ابي راشد
ريا ابي راشد
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آية التيجي
نشرت ريا أبي راشد عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، صورة بفستان ارتدته مسبقا، حيث أبرزت صورتها بجمالها الخلاب، وأنوثتها.

وعلقت ريا أبي راشد على صورتها "f you could turn back time, what would you do differently?.. 🕝⏱⌚ #IWCspotted wearing one of my collection favourites, the Portofino Automatic 37 with diamonds، وتعني: ماذا لو عاد الزمن إلى الوراء قليلا فما التغييرات التي سوف تقوم بها.. واحد من اقرب التصماميم المفضلة لي لمصمم الازياء برتوفينو.. مع ٣٧ حبة من الالماس.

وارتدت ريا أبي راشد فستانا أسود طويلا، ويكشف عن إحدى كتفيها، وقد زين نصف الفستان ببعض حبيبات الألماس، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها بشكل كبير.

وقامت ريا أبي راشد بشد شعرها إلى الوراء، حيث قامت برفعه من الأمام وعمله ذيل حصان للخلف، وهو ما أبرز إطلالتها، وملامحها.

ولم تتكلف ريا أبي راشد في وضع المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر والكحل الاسود، مع وضع اللون النبيتي كأحمر شفاه.

واكتفت ريا أبي راشد بارتداء ساعة يد باللون الأسود، وقرطين ناعمين باللون الفضي على اذنيتها، وذلك حتى تتوج إطلالتها بالاكسسوارات.


وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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