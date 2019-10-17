قصور الثقافة تحتفل بتعامد الشمس على وجه رمسيس

تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض احتفالاتها بتعامد الشمس على وجه فرعون مصر رمسيس الثانى والذى سيوافق يوم 22 أكتوبر الجاري وهو يوم ميلاده بمحافظة أسوان فى الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجارى، وتشارك الهيئة فى احتفالات هذا العام من خلال تقديم فرق الفنون الشعبية التابعة لها عدد من الفقرات الفنية المتنوعة والتى تمثل ثقافات أقاليم مصر المختلفة من الفنون.



قدمت فرقة غزل المحلة للفنون الشعبية استعراضاتها الفنية احتفالا بهذه المناسبة على مسرح قصر ثقافة أسوان، حيث عرضت تابلوهات ""غزل فلاحي، العجانه، الدراويش، الميه، العنب، العمال، المولد، الفرح، افراح المحله، السبوع، العرقسوس، الغوازي، الشمعدان، القطن"، كما قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تابلوهاتها الفنية والتى تعبر عن التراث الفنى البورسعيدى على مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين، والتى نالت إعجاب الجماهير الأسوانية، حيث قدمت فقرات منها "اللعب بالمعالق على السمسمية، أه يا للى، الصياد، أم الخلول، بتغنى لمين ياحمام"، وبمكتبة أدندان قدمت فرقة الوادى الجديد للفنون الشعبية فقرات استعراضية تعبر عن الثقافة الفنية للوادى الجديد منها "البادية، البلح، الحج، المقرونة، والخزام، ودق الكف، والفرافرة، وتابلوه الفرح الواحاتى".



حضر افتتاح الفعاليات الفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية نائبا عن رئيس الهيئة، والذى نقل تحيات معالى وزير الثقافة ورئيس الهيئة لكل أهالى أسوان لترحابهم الكبير بالفن والفنانين الفرق وللفرق المشاركة والقائمين على الاحتفالات، موضحا تعذر حضورهم نظرا لأنشغالهم بالسفر خارج البلاد وناقلا تمنياتهم بخروج الاحتفالات بالشكل اللائق بمحافظة أسوان كعاصمة للثقافة والشباب الأفريقى.



أوضح الشافعى أن هذه هى الليلة الأولى للاحتفالات بتعامد الشمس التى تقيمها قصور الثقافة بفرقها المحلية، بالإضافة للمهرجان الدولى الذى يقام فى شهر فبراير من كل عام، كما أشار إلى مشاركة ثمانى فرق بتقديم عروضها فى العديد من الواقع الثقافية بالمحافظة وهى "أسوان، الوادى الجديد، بورسعيد، غزل المحلة – التى تشارك لأول مرة فى هذا الاحتفال - ملوى، قنا" للفنون الشعبية بجانب فرقتى توشكى وشلاتين التلقائيتين، وأن الاحتفالات ستستمر على مدار ثلاثة أيام تنتقل بعدها الفرق إلى مدينة أبو سمبل للاحتفال أثناء تعامد الشمس على وجه رمسيس صباح يوم 22 أكتوبر الجارى، كما حضر الافتتاح ئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.



أقيم بقصر ثقافة أسوان على هامش الاحتفال معرض كتاب لإصدرات الهيئة العامة لقصور الثقافة وإصدارات النشر الإقليمى، كما أقيم معرض حرف بيئية للمنتجات الأسوانية والنوبية نتاج ورش فنية للمرأة منها أشغال الحلى بالخرز والمنسوجات والخوص.