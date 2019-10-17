بالأرقام.. تفاصيل 28 مواجهة بين حرس الحدود والإسماعيلي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي لمواجهة منافسه فريق حرس الحدود يوم الغد الجمعة بتمام الساعة الثامنة مساءً في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.





والتقى الفريقان منذ موسم 65/64 تحت اسم السواحل وعودة النادي مرة أخرى تحت اسم حرس الحدود الي دوري الأضواء في موسم 2002/2003 في 28 مباراة ولم يلتقي الاسماعيلي مع حرس الحدود في المواسم 2012 و2013 الملغاة كما هبط موسمى 2016-2017و2017-2018 ، فاز الإسماعيلي في 10 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر 5 مباريات.





أحرز الإسماعيلي 31 هدفاً ودخل مرماه 22 هدفاً وأكبر فوز كان في موسم 2016/2015 بنتيجة 4-0 .





وجاءت نتائج المواجهات بالتفصيل على النحو التالي:





موسم 64/ 65

فاز الاسماعيلي بهدف دون مقابل سجله شحته وتعادل الفريقان في المباراة الثانية بهدف لكل فريق و سجل للدراويش الاسطورة رضا موسم 2002 /2003 في المباراة الاولي بالدور الاول تعادل بهدف مقابل هدف ، احرز للاسماعيلي عماد النحاس ، وفى مباراة الدور الثاني فاز الاسماعيلي بالاسماعيلية بهدفين نظيفين لعماد النحاس و عمرو فهيم.





موسم 2004/2003

فاز الإسماعيلي بهدف نظيف احرزه حسني عبد ربه بالإسماعيلية وفي مباراة الدور الثاني تعادل الفريقان بهدف لهدف أحرزه المعتصم سالم .





موسم 2004 /2005

تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق احرز للاسماعيلي محمد محسن ابو جريشة و سولمون و في مباراة الدور الثاني تعادل الفريقان ايضا بهدف لكل فريق احرز للاسماعيلي محمد عبد الله.





موسم 2006/2005

فاز الاسماعيلي بالاسماعيلية بهدفين لهدف احرز للاسماعيلي روبرت اكوراي وعمر جمال و بالاسكندرية فاز حرس الحدود لاول مرة بهدفين لهدف احرز للاسماعيلي عبد الله السعيد.





موسم 2007/2006

تعادل الفريقان بهدفين لكل فريق احرز للاسماعيلي حسني عبد ربه ومحمد فضل وفاز الإسماعيلي بالاسماعيلية بنتيجة 4-2 أحرز للاسماعيلي حسني عبد ربه هدفين وعمرو سمير وسيد معوض .





موسم 2008/2007

تعادل الفريقان بهدف لكل فريق احرز للاسماعيلي حسني عبد ربه من ضربة جزاء وفي مباراة الدور الثاني فاز الاسماعيلي بهدف محمد فضل





موسم 2009/2008

في الدور الاول تعادل الفريقان بالاسكندرية بدون اهداف وفي الدور الثاني فاز الإسماعيلي بهدفين دون رد احرز للدراويش جون جامبو وعبد الله السعيد .





موسم 2010/2009

فى الدور الاول تعادل الفريقان سلبيا على استاد الماكس وايضا انتهت مباراة الدور الثانى باستاد الاسماعيلية بتعادل سلبى للفريقين .





موسم 2011/2010

فى مباراة الدور الاول فاز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين جودوين فى الدقيقة 22 ومحمد محسن أبو جريشة فى الدقيقة 24 والمعتصم سالم فى الدقيقة 80 بينما سجل هدفى الحدود أحمد حسن أوكا فى الدقيقة 35 وأحمد عبد الغنى فى الدقيقة 75 و في الدور الثاني فاز حرس الحدود بهدفين نظيفين لإسلام رمضان وأحمد سلامة .





موسم 2014/2013

تعادل الفريقان سلبيا في الإسماعيلية والإسكندرية بالدور الأول و الثاني .





موسم 2015/2014

تعادل الفريقان سلبيا بالدور الاول بالإسماعيلية بينما فاز حرس الحدود 2-0 بالدور الثاني.





موسم 2016/2015

فى مباراة الدور الاول فاز الدراويش 4/0 أحرزهم مروان محسن وسعد حسنى وعماد حمدى وشيكابالا وفى الدور الثانى فاز الإسماعيلى بهدف نظيف أحرزه مروان محسن .





موسم 2019/2018