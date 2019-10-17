انتهاكات الاحتلال.. إطلاق النيران على صيادي غزة وحملة اعتقالات بالضفة

فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها صباح اليوم الخميس صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة.



وقالت لجان الصيادين إن الزوارق الحربية أطلقت النار على الصيادين على بعد ثلاثة أميال في منطقة السودانية شمال غرب بيت لاهيا شمال القطاع دون الإعلان عن وقوع اصابات.



وكان تقرير حقوقي أكد أن 85 % من الصيادين بقطاع غزة تعرضوا لانتهاكات من قبل قوات الاحتلال.



اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 شبان فلسطينيين، خلال حملة اعتقالات واسعة، نفذتها بمناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وقال موقع "والاه"، إن قوات الجيش اعتقلت من وصفهم بالمطلوبين للجيش، بزعم مشاركتهم في نشاطات أمنية، مشيرًا الى انه تم تحويلهم للتحقيق.



وأضاف الموقع العبري، أن قوات الجيش الإسرائيلي، عثرت الليلة على قطعة سلاح من طراز كالرو، في قرية بيت عوا، قضاء الخليل، وقامت بمصادرتها.