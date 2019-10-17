الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من اليوم خلال الـ 72 ساعة القادمة هناك انخفاض فى درجات الحرارة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض سيكون بمعدل درجتين عن غيرها من الأيام السابقة.





وأوضح "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن اليوم درجة الحرارة تكون 31 درجة واستمرار كتلة هوائية، مما تؤثر فى الاعتدال فى درجات الحرارة على كل السواحل الشمالية، مؤكدا باستمرار طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى.





وأضاف أن هناك ارتفاعاً في نسب الرطوبة واستمراره على مدار اليوم، موضحًا أن درجة الحرارة اليوم بجنوب الصعيد ما بين 37 درجة ومن الممكن وصوله إلى 36 درجة على بعض مدن ومحافظات جنوب الصعيد، لافتًا إلى وجود فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية ونشاط رياح هناك.





وقال إن هناك فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عديد من المدن بالأمس مثل أبو سمبل، حيث كانت الرؤية منخفضة ووصلت إلى ما يقرب من 2000 متر تقريبا.



