أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود









نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت أروى جودة بفستان طويل باللون الأسود بظهر مكشوف، وبدون أكمام، مما أبرز جمالها وقوامها المتناسق.وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون والرموش، ووضعت أحمر شفاه باللون البيج.ولم تتكلف بكثير من الإكسسوارات واكتفت بقرط بسيط.وإليكم أحدث ظهور لأروى جودة..