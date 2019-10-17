البنك الزراعي: مهرجان العسل المصري فرصة جيدة أمام صغار المنتجين.. فيديو

قال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك متخصص في التمويل سواء تمويل الزراعة أو تمويل الإنتاج الداجني والحيواني والثروة السمكية والمناحل.





وأضاف تامر جمعة أنه "قام بتحديث البرامج الخاصة بالتمويل ووضع شروط ميسرة حتى يتم إدخال شباب في تلك الصناعات لأننا نعي تماما وجود فرصة إنتاجية كبيرة للعسل في مصر".

وأكد نائب رئيس البنك الزراعي المصري، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، أن مهرجان العسل المصرى فرصة جيدة أمام صغار المنتجين لتسويق أنفسهم، موضحًا أن البنك قدم دعمًا كبيرًا لمنتجي العسل من خلال قروض ميسرة.وأشار نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إلى أن الاهتمام بصغار المنتجين وتشجيع الشباب هي سياسة البنك الرئيسية، لافتا إلى أن التواجد بشكل أكبر ينعكس على الاقتصاد المصرى ومعدلات النمو وقيمة العملة الوطنية المصرية.وأوضح نائب رئيس البنك الزراعي المصري، أن مصر دولة فى مراحل النمو، وتعمل على تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر عجلة الاقتصاد، لافتًا إلى أن البنك يقدم دعما كبيرا لمنتجى العسل من خلال توفير القروض الميسرة.