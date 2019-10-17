شركاء في الفساد.. رئيس محلية النواب يهاجم محافظين.. ومسؤولون: افتحوا أبوابكم للمواطنين

أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن المحافظين و غيرهم من الذين يتولون مناصب قيادية بالمحافظات والوحدات المحلية بمختلف مستوياتها شركاء دون معرفة منهم في عمليات فساد كبيرة وممنهجة فى حال عدم قيامهم بالتواصل المطلوب مع الناس.



وشدد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، علي أن من أسس و مقومات العمل المحلى والتنفيذى هو الاستماع إلى المظالم و شكاوى المواطنين، مضيفا: وقد تلاحظ لدينا ان بعض المحافظين و القيادات يغلقون مكاتبهم ولا يتفاعلون مع المواطنين بمختلف فئاتهم و لا يحققون و يسعون لحل مظالم أصحاب الأعمال و تلك الممارسة من شأنها عزل القيادة المحلية عن الناس.



ولفت أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أنه من ناحية و من جهة أخرى فالمسؤول يدفع المواطن للوقوع فريسة للموظفين أصحاب الهوى و الذمم الفاسدة وبالتالى فهو يعد شريك غير مباشر فى زيادة معدلات الفساد بدلا من أن يكون مكون رئيسى فى مكافحته.



وأهاب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالمحافظين، أهمية الوفاء بمقتضيات اليمين الذين قاموا بالحلف عليه امام المولى- عز و جل- و ان يبادروا بإعطاء المساحة و الوقت الملائم لاستقبال أصحاب المظالم .