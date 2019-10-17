شاهد.. فعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث بمشاركة 150 عارضا

أكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية معرض صنع في دمياط للأثاث، في الترويج للمصانع الوطنية المتخصصة في الأثاث، والتي اشتهرت بها محافظة دمياط.







وأشارت جامع في بيان، الخميس، إلى أن المعارض تشجع زائريها علي امتلاك منتجات مصرية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة لأنها من المصانع للمشترين بشكل مباشر.



وأوضحت أن الجهاز يشارك في الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني والتسويقي لتلك المشروعات.



وأكدت الدكتورة نيفين جامع أهمية تشجيع هذه الصناعة الوطنية سواء من الدولة أو المواطنين والعمل علي النهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.



ويقام معرض "صنع في دمياط 2019" بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، ويستقبل الجمهور من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 9 مساء (بوابات 1و4).