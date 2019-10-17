نوح الحمام على مسرح الطليعة حتى ٢٠ أكتوبر

يواصل البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، تقديم العرض المسرحى" نوح الحمام" فى الفترة من ١٥ حتى ٢٠ أكتوبر الجارى في الساعة السادسة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة .



وقد شهد الفنان سامح حسين العرض أمس الأربعاء، الذى يناقش العديد من العادات التى توارثت فى المجتمع الصعيدي، من خلال مجموعة من الشخصيات فى إحدى قرى الصعيد، منهم شخصية تدعى "وطنى" وهو اسم دارج ومعروف فى الصعيد، وكيف استطاع "وطنى" أن يؤثر فى كل من حوله .



"نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، والبطولة للفنانين" سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي، إيناس المصري، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى"، موسيقى : محمد حمدى رؤوف، تصميم ديكور : فادي فوكيه، تصميم إضاءة : عمرو عبدالله، ملابس : شيماء محمود، مكياج : أدهم عفيفي، تأليف وإخراج أكرم مصطفى .