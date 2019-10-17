حمل شعارات كاذبة.. أول تعليق لـ الرئيس السوري على العدوان التركي

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن سوريا سترد بكل الوسائل الممكنة والمشروعة على العدوان التركي الذي شنه الرئيس رجب طيب أردوغان بشمال البلاد، بذريعة القضاء على الأكراد.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الخميس، فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي، الذي جاء إلى سوريا حاملا رسالة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.



ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن رسالة "المهدي" تضمنت سبل تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بالتنسيق القائم بينهما إلى مستويات أعلى ومجالات أشمل سواء في قضايا مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود في ضوء التطورات الأخيرة إضافة للتعاون الاقتصادي وفتح المعابر بين سورية والعراق.



وأضاف بشار الأسد أن الأطماع الخارجية بدول المنطقة لم تتوقف عبر التاريخ، مؤكدا أن العدوان التركي الذي يشنه نظام أردوغان على سوريا يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعارات كاذبة.



ووصف "الأسد" هجوم أردوغان بأنه غزو سافر وعدوان واضح ردت سوريا عليه في أكثر من مكان وسترد عليه وتواجهه بكل أشكاله في أي منطقة من الأرض السورية عبر كل الوسائل المشروعة المتاحة.



من جانبه، أكد الفياض أن البلدين مستمران في عملهما المشترك على مختلف الأصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين العراقي والسوري ويحقق الأمن والسلام للبلدين.