بعد العدوان على سوريا.. أمريكا تدرس قرارا جديدا ضد تركيا

أكد مسؤول بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات جديدة على تركيا، في حال عدم وقف عدوانها في شمال شرق سوريا.



ووفقًا لـ العربية، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كادلو، في حوار مع "سي إن بي سي" الأمريكية، إن واشنطن ستستخدم العقوبات، والمزيد من العقوبات لكبح تركيا".



وكانت أمريكا فرضت، الاثنين الماضي، عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء، بهدف إنهاء أنقرة هجومها العسكري على شمال شرق سوريا.



وشملت العقوبات الأمريكية أيضا بالإضافة إلى الوزراء الثلاث، وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين.



وبدأ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، اليوم الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا.