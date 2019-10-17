المبعوث الأممي لليمن: نثمن دور السعودية بشأن دعم محادثات السلام

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، أن هناك بارقة أمل لحل النزاع في اليمن، مثمنا دور السعودية في دعم السلام بالبلاد.



ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن جريفيث، قوله في نبأ عاجل، إن هناك تقدما في المحادثات التي تقودها السعودية بشأن الوضع في جنوب اليمن، مشيدا بدور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بشأن دعم مسار السلام.



جاء ذلك في إطار استعراض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الحالة الأمنية في اليمن، وتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن مسار السلام، عبر الفيديو كونفرانس، في إطار التحضيرات التي تجريها الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات.



ويعد هذا المؤتمر الصحفي أول لقاء لـ جريفيث على الإطلاق من العاصمة السعودية الرياض، ويتزامن ذلك مع المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها السعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي (STC) والتي تظهر علامات إيجابية.