بيحافظ على حقوق كل الأندية.. ضياء السيد يدافع عن بيان الأهلي

علق ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، على رفض الأهلي خوض أي مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، إلا قبل مواجهة الزمالك.



وقال ضياء السيد في تصريح خاص لـ "صدى البلد":" الأهلي بيحافظ على حقوقه وحقوق كل الأندية في مسابقة الدوري، وذلك من أجل تحقيق منافسة عادلة بين جميع الفرق".



وكان اتحاد الكرة، أعلن الثلاثاء، الماضي، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمي، وذلك لأسباب أمنية.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع بـ 7 نقاط.