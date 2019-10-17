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ديني

خالد الجندى يكشف عن أكثر شيخ للأزهر ظلم من الإخوان الإرهابيين.. فيديو

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:51 م
خالد الجندى يكشف
خالد الجندى يكشف عن أكثر شيخ للأزهر ظلم من الإخوان
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإخوان الإرهابيين ظلموا فضيلة شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، بخصوص التعاملات البنكية، رغم إنها قضية فقهية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أصحاب الأجندات الفاسدة، من تيارات الإسلام السياسى والدين برئ منهم، سبوه وتطاولوا عليه وطعنوا.

وأشار إلى ان هؤلاء قالوا عن شيخ الأزهر، إنه يبيح الربا، رغم إنه يبحث حكم التعامل البنكى، وهي قضية فقيه، وإنما العلماء الفشلة وأصحاب المصالح هاجموه، وكافأه الله بأن دفن وسط صحابة النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

ونفى الجندي، أن الشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي لم يفتي بإباحة الربا وإنما كان يبحث في معاملة فقهية.
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